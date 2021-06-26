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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde dikkat çeken 'Kilyos Caddesi' kararı

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Giriş: 26.06.2021 18:55
Güncelleme:26.06.2021 19:02
İstanbul'un ağaçlı yollarından biri olan Kilyos Caddesi'ne yönelik olarak yeni karar alındı. Cadde ve çevresi doğal sit alanı koruma statüsü yeniden değerlendirildi ve kesin korunacak hassas alan olarak tescil edildi.

Kilyos Caddesi, kesin korunacak hassas alan olarak belirlendi.

İstanbul'un en güzel rotalarından biri olan Sarıyer'deki ağaçlı Kilyos Caddesi yoluyla ilgili yeni bir karar çıktı. Doğal güzelliği nedeniyle cadde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde kesin korunacak alan ilan edildi.

KARAR RESMİ GAZETE'DE

Caddenin mevcut durumu yeniden değerlendirildi.
Bölgenin kesin korunacak hassas alan olarak tescil edilmesi kararlaştırıldı.
Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kilyos Caddesi ve çevresi denize kadar yeşillik alan içinde bulunuyor.
Yolun sonu ise Karadeniz'e varıyor ve mavilikle buluşuyor.
Alınan bu koruma kararıyla, doğal doku korunacak ve bölgedeki doğal yaşam daha da artacak.

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Kilyos Caddesi’ne koruma kararı
Kilyos Caddesi’ne koruma kararı
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