Çukurca yoluna inen ayı ailesi görüntülendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 16.10.2025 15:30
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yola inen ayı ve yavruları, bölgedeki bir şantiyede çalışan işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şantiye görevlileri, yol kenarına inen ayı ailesini el feneriyle aydınlatarak görüntüledi. Görevliler, ayı ailesiyle yol kenarında sık sık karşılaştıklarını ifade etti.
