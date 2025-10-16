Çukurca yoluna inen ayı ailesi görüntülendi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yola inen ayı ve yavruları, bölgedeki bir şantiyede çalışan işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şantiye görevlileri, yol kenarına inen ayı ailesini el feneriyle aydınlatarak görüntüledi. Görevliler, ayı ailesiyle yol kenarında sık sık karşılaştıklarını ifade etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN