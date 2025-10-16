16 Ekim 2025, Perşembe
Çukurca yoluna inen ayı ailesi görüntülendi
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yola inen ayı ve yavruları, bölgedeki bir şantiyede çalışan işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şantiye görevlileri, yol kenarına inen ayı ailesini el feneriyle aydınlatarak görüntüledi. Görevliler, ayı ailesiyle yol kenarında sık sık karşılaştıklarını ifade etti.