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Çorum’da 2 kişinin öldüğü kaza kamerada! Freni boşalan vinç otomobil ve yayalara çarptı

A Haber
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Giriş: 22.07.2022 13:11
Çorum'da freni boşalan ve kontrolden çıkan vinç, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmamak için kaldırıma çıktı. Vinç o sırada önce iki kadına ardından arıza yaptığı için yol kenarına park edilen otomobile çarptı. Yaklaşık 10 ton metal malzeme yüklü vinç, kaza yerinden yaklaşık 100 metre ileride durabildi. Kameraya yansıyan kazada 2 kişi öldü,yaralanan vinç sürücüsü, ambulansla kentteki bir özel hastanede tedavi altına alındı.
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