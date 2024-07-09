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Çorum'da 15 Temmuz sergisi: Fotoğraflarla o gece anlatıldı

İHA
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Giriş: 09.07.2024 19:18
Hitit üniversitesi tarafından Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi işbirliğinde Güzel Sanatlar Galeresi’ndeki sergide İletişim Başkanlığı’ndan temin edilen 15 Temmuz’a dair 60 fotoğraf sergilendi. "Milletin Zaferi" adıyla açılan sergi, 16 Temmuz’a kadar ziyarete açık kalacak. Sergi açılışında konuşan Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, 15 Temmuz 2016’da devlete karşı bir darbe girişimi yapıldığını hatırlatarak, buna karşılık da milletin kahramanca bir direniş sergilediğine dikkat çekerek bunun ders alınması ve unutturulmaması gerektiğini söyledi.
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