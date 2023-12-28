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Çorlu'da silahlı çatışma kamerada; 5 yaralı

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Giriş: 28.12.2023 13:30
Çorlu ilçesinde bir oto tamirci dükkanının önünde çıkan silahlı çatışmada 5 kişi yaralandı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.
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