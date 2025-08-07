Çocukların kavgasına anneler dahil oldu!

Kağıthane’de bir parkta çocuklar arasında başlayan tartışma, annelerin kavgasına dönüştü. Oyun sırasında bir çocuğun arkadaşına vurması üzerine, mağdur çocuğun annesi diğer çocuğa hakaret etti. Bu sözler üzerine anneler arasında hararetli bir tartışma başladı. Parkta karşılıklı bağrışmalarla büyüyen gerginlik kavgaya dönüştü.