Çocukların kavgasına anneler dahil oldu!

Giriş: 07.08.2025 10:44
Güncelleme:07.08.2025 10:44
Kağıthane’de bir parkta çocuklar arasında başlayan tartışma, annelerin kavgasına dönüştü. Oyun sırasında bir çocuğun arkadaşına vurması üzerine, mağdur çocuğun annesi diğer çocuğa hakaret etti. Bu sözler üzerine anneler arasında hararetli bir tartışma başladı. Parkta karşılıklı bağrışmalarla büyüyen gerginlik kavgaya dönüştü.
