13 Ekim 2024, Pazar
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Çocukların kavgasına aileler karıştı! Ortalık savaş alanına döndü

Çocukların kavgasına aileler karıştı! Ortalık savaş alanına döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2024 01:00
Şırnak'ta üçük iki çocuk arasında kavga çıktı. Çocukların durumu ailelerine anlatmasının ardından aileler birbirine girdi. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada A.K. ve Ö.K. bıçakla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisi gören şahıslar kaçarken, bıçak darbeleriyle yaralanan A.K. ve Ö.K. ile kavga sırasında hafif yaralananlar ambulanslar ile Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ö.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
DMM’den yalanlama geldi! Acılı aileler sert tepki gösterdi
DMM'den yalanlama geldi! Acılı aileler sert tepki gösterdi
Boşanma aşamasındaki genç kadın 5’inci kattan atladı
Boşanma aşamasındaki genç kadın 5'inci kattan atladı
Çocukların kavgasına aileler karıştı!
Çocukların kavgasına aileler karıştı!
Başakşehir’de cadde ve sokakları su bastı!
Başakşehir'de cadde ve sokakları su bastı!
Düğün evi cenaze evine döndü!
Düğün evi cenaze evine döndü!
Karı-koca kavgasına aileler karıştı!
Karı-koca kavgasına aileler karıştı!
Kadın kılığında geldi: Pazarcıya kurşun yağdırdı
Kadın kılığında geldi: Pazarcıya kurşun yağdırdı
3 bin numaralı Big Magic Koray!
3 bin numaralı Big Magic Koray!
Çocukların kabusu ’el ve ayak hastalığı’!
Çocukların kabusu 'el ve ayak hastalığı'!
Paha biçilemeyen dolmuş sevdası!
Paha biçilemeyen dolmuş sevdası!
Yolun ortasına uzandı otomobilin altında kaldı!
Yolun ortasına uzandı otomobilin altında kaldı!
Genç kadın uçuruma düştü mü, yoksa eşi mi itti?
Genç kadın uçuruma düştü mü, yoksa eşi mi itti?
Daha Fazla Video Göster