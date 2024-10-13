13 Ekim 2024, Pazar
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Çocukların kavgasına aileler karıştı! Ortalık savaş alanına döndü
Şırnak'ta üçük iki çocuk arasında kavga çıktı. Çocukların durumu ailelerine anlatmasının ardından aileler birbirine girdi. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada A.K. ve Ö.K. bıçakla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisi gören şahıslar kaçarken, bıçak darbeleriyle yaralanan A.K. ve Ö.K. ile kavga sırasında hafif yaralananlar ambulanslar ile Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ö.K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.