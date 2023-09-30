30 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çocuklarda okul fobisi nasıl yenilir? Okula gitmek istemeyen çocuklara nasıl davranılmalı?

Çocuklarda okul fobisi nasıl yenilir? Okula gitmek istemeyen çocuklara nasıl davranılmalı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.09.2023 13:35
Çocukların okula gitmemek için söylediği bahaneler değişiyor İlkokul 1. sınıfa başlayan Alperen karın ağrısı şikayetiyle okula çağırttığı annesine "Migren tuttu galiba karnım ağrıyor" dedi. Karın ağrısı şikayetiyle okula çağırdığı annesini saatler sonra onu havuza götürmesini istedi.  Annesinin ise "okula başlayan birinci 1. bebesi" diyerek paylaştığı görüntüler sosyal medyada ilgi topladı. Peki okula gitmek istemeyen çocuklara nasıl davranılmalı? A Haber muhabiri Figen Koçak’ın konuğu olan psikolog Mehmet Büyükçorak çocuklarda okul fobisi ve çözüm önerilerini paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çocuklarda okul fobisi nasıl yenilir?
Çocuklarda okul fobisi nasıl yenilir?
Boşanma isteğine sessiz kalan koca kusurlu!
Boşanma isteğine sessiz kalan koca kusurlu!
Konya’nın Yeşil Kubbesi yeniden gün yüzüne çıktı! Tarihinin en kapsamlı restorasyonu
Konya’nın Yeşil Kubbesi yeniden gün yüzüne çıktı! Tarihinin en kapsamlı restorasyonu
Bedriye Kılıç’ın kaybında cinayet şüphesi!
Bedriye Kılıç’ın kaybında cinayet şüphesi!
Kanser hastalarına yaklaşım nasıl olmalı?
Kanser hastalarına yaklaşım nasıl olmalı?
Facia! A Haber olay yerinde
Facia! A Haber olay yerinde
Yağış barajlara yaradı mı?
Yağış barajlara yaradı mı?
Otobüs faciası! Vali A Haber’de
Otobüs faciası! Vali A Haber'de
Ağızda dolaşan ölüm! Aman dikkat
Ağızda dolaşan ölüm! Aman dikkat
17 il için sarı kodlu uyarı
17 il için sarı kodlu uyarı
Yolcu otobüsü devrildi! Acı haberler...
Yolcu otobüsü devrildi! Acı haberler...
Şifa deposu! Hasat zamanı...
Şifa deposu! Hasat zamanı...
Daha Fazla Video Göster