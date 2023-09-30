30 Eylül 2023, Cumartesi
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Çocuklarda okul fobisi nasıl yenilir? Okula gitmek istemeyen çocuklara nasıl davranılmalı?
Çocukların okula gitmemek için söylediği bahaneler değişiyor İlkokul 1. sınıfa başlayan Alperen karın ağrısı şikayetiyle okula çağırttığı annesine "Migren tuttu galiba karnım ağrıyor" dedi. Karın ağrısı şikayetiyle okula çağırdığı annesini saatler sonra onu havuza götürmesini istedi. Annesinin ise "okula başlayan birinci 1. bebesi" diyerek paylaştığı görüntüler sosyal medyada ilgi topladı. Peki okula gitmek istemeyen çocuklara nasıl davranılmalı? A Haber muhabiri Figen Koçak’ın konuğu olan psikolog Mehmet Büyükçorak çocuklarda okul fobisi ve çözüm önerilerini paylaştı.