23 Ağustos 2022, Salı
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Civan Canova'ya son veda! Rol arkadaşları gözyaşlarını tutamadı
Usta oyuncu Civan Canova geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Akciğer kanseri nedeniyle 67 yaşında yaşama veda eden Canova için Mecidiyeköy Büyük Sahne'de düzenlenen törene, 'Üç Kuruş' dizisinden rol arkadaşları, Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu ve Bora Akkaş da katıldı. Nesrin Cavadzade gözyaşlarını tutamadı.