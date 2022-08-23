23 Ağustos 2022, Salı
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Civan Canova'nın cenazesinde skandal görüntü! Açelya Akkoyun tepki vermemek için kendini zor tuttu
Civan Canova'nın cenazesinde skandal anlar yaşandı. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde selfie çekmeye çalışanlar tepki topladı. Açelya Akkoyun, eski eşi Civan Canova'nın cenazesinde kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen yaşlı bir kadına sert bir tepki vermemek için kendisini zor tuttu.