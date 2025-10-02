02 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Cip ile çarpışan otomobilin arka tekerleri yola fırladı: 2 yaralı
Cip ile çarpışan otomobilin arka tekerleri yola fırladı: 2 yaralı

Cip ile çarpışan otomobilin arka tekerleri yola fırladı: 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.10.2025 17:19
Sakarya’nın Akyazı ilçesi D-100 kara yolunda cip ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin arka tekerleri aksıyla birlikte koparak yol ortasına fırladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Cip ile çarpışan otomobilin arka tekerleri yola fırladı: 2 yaralı
Bilecik’te kaçakçılık operasyonu
Bilecik'te kaçakçılık operasyonu
Esenyurt’ta depremde yaşanan panik kamerada
Esenyurt'ta depremde yaşanan panik kamerada
Jandarma şüpheli ölüm olayını aydınlattı
Jandarma şüpheli ölüm olayını aydınlattı
İstanbul’da deprem paniği kamerada
İstanbul'da deprem paniği kamerada
İstanbul’da deprem paniği
İstanbul'da deprem paniği
Hafif ticari araç ile panelvan çarpıştı
Hafif ticari araç ile panelvan çarpıştı
Yangında 13 küçükbaş hayvan telef oldu
Yangında 13 küçükbaş hayvan telef oldu
Adana’da termometreler 33 dereceyi gösteriyor
Adana'da termometreler 33 dereceyi gösteriyor
112’ye 8 ayda 1,7 milyon asılsız ve gereksiz çağrı geldi
112'ye 8 ayda 1,7 milyon asılsız ve gereksiz çağrı geldi
Kocaeli’nin eylül ayı güvenlik raporu
Kocaeli'nin eylül ayı güvenlik raporu
Antalya’da ‘change’ araç operasyonu!
Antalya’da ‘change’ araç operasyonu!
Arka tekerleri yola fırladı!
Arka tekerleri yola fırladı!
Daha Fazla Video Göster