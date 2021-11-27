Cinsel saldırıya uğrayan oyuncu adalet istiyor! Mahkemede skandal savunma

Sancaktepe'de geçtiğimiz nisan ayında iş görüşmesine giden tiyatro oyuncusu A.Ç.'ye (24) cinsel saldırıda bulunduğu ve o anları telefonuna kaydederek "Yaşananları birine söylersen bu görüntüleri paylaşırım" dediği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık E.T.'nin (28) davasında mütalaa açıklandı. Savcılık 4 ayrı suçtan sanığın 31 yıl 6 aya kadar hapsini istedi. Duruşmanın ardından konuşan A.Ç. "Kendisi tutuklandı ama ben korkuyorum. Eve bir postacı geliyor ama ben postaneye gidip gerçekten postacı olup olmadığını sorgulatır hale geldim. Umuyorum ki, bu korkularım son bulacak. Ne zaman cezasını alırsa o zaman korkularım son bulacak inşallah" dedi.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi?ndeki duruşmaya tutuklu sanık E.T. getirildi. Müşteki A.Ç. ise duruşmaya adli görüşme odasından Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada müşteki A.Ç.?nin avukatı Özge Büşra Boyoğlu ile sanık avukatı Erkan Koç da hazır bulundu.

SANIK SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Sanık E.T. savunmasında müştekiyi daha önceden tanıdığını ve kendi rızasıyla birlikte olduğunu iddia ederek, suçlamayı kabul etmedi. Mahkeme başkanının sorusu üzerine sanık E.T. emniyette verdiği ifadesini kabul etmeyerek, telefonundaki yazışmaları da reddetti.

"KAÇAMAZSAM YA DA ALT EDEMEZSEM ÖLECEĞİMİ BİLİYORDUM"

Müşteki A.Ç. ise ifadesinde iş aradığını, sanığın kendisine 'Emlak ofisim var' diyerek sosyal medyadan iş teklifinde bulunduğunu ve Sancaktepe?ye çağırdığını söyledi. Sanıkla önce Kaymakamlık önünde buluştuğunu belirten A.Ç., sanığın 'Ofise geçelim' diyerek kendisini derme çatma bir ofise götürdüğünü ve boğazını sıktıktan sonra 'Seni öldürürüm' diyerek cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Sanığın cinsel saldırısını telefon kaydına aldığını belirten A.Ç., sanığın kendisine "Yaşananları birine söylersen bu görüntüleri paylaşırım" dediğini söyledi. A.Ç. "Defalarca kaçmaya çalıştım fakat bir kez olsun bileğimi bırakmadı ve beni yalnız bırakmadı. Ona vurmayı da düşündüm ancak kaçamazsam ya da alt edemezsem öleceğimi biliyordum" dedi.

Müşteki A.Ç. sanıkla birlikte dışarı çıktıktan sonra tuvalete gitme bahanesiyle bir kafeye girdiğini, orada yaşadıklarını anlattığını ve sanığın da bu durumu görerek koşarak uzaklaştığını söyledi. A.Ç. sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.



