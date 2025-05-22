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Çin’den gelen akademisyenler Rize’de çay topladı

Çin'den gelen akademisyenler Rize'de çay topladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.05.2025 02:48
Çin'den Rize'ye gelen akademisyenler çay bahçesine girerek elleriyle çay topladı. Rize'de çayın anavatanı Çin'den gelen Çay Araştırma Merkezi'nde görevli çay konusunda ihtisas yapan öğretim görevlileri ile 21 Mayıs "Dünya Çay Günü" etkinlikleri kapsamında çay hasadı yapıldı. Rize merkezde bulunan dev çay bardağının alt kısmında bulunan bahçede gerçekleşen hasatta katılımcılar, makas kullanmadan elleriye topladıkları çayları hasır sepetlere doldurdu. Sonrasında Çay Araştırma Merkezi'ne ait standa topladıkları çayı getiren ekip kendi çaylarını kendi elleriyle üretti.
Çin’den gelen akademisyenler Rize’de çay topladı
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