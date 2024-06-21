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Çınar ve Mazıdağı'nda 11 kişinin can verdiği anız yangının 'Z' raporu! Diyarbakır ve Mardin'e acil yardım ödeneği

İHA
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Giriş: 21.06.2024 21:58
Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında 11 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken İçişleri Bakanlığı yangının 'Z' raporunu açıkladı. Bakan yardımcısı Münir Karaloğlu, Diyarbakır'da 8 bin 100 dönüm arazinin Mardin'de ise 7 bin dönüm arazinin yangından etkilendiğini bildirdi. 556 küçükbaş hayvanın telef olduğunu dile getiren Karaloğlu, "İlk etapta AFAD Başkanlığımız Diyarbakır Valiliğimize 3 milyon, Mardin Valiliğimize de 2 milyon lira acil yardım ödeneği sevk etti. Ama hasar ve zarar tespitleri tamamlandıktan sonra vatandaşımızın zararlarını karşılama noktasında da devlet olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.
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11 kişinin can verdiği anız yangının ’Z’ raporu!
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