Çınar ve Mazıdağı'nda 11 kişinin can verdiği anız yangının 'Z' raporu! Diyarbakır ve Mardin'e acil yardım ödeneği

Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki alanda çıkan anız yangınında 11 kişi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken İçişleri Bakanlığı yangının 'Z' raporunu açıkladı. Bakan yardımcısı Münir Karaloğlu, Diyarbakır'da 8 bin 100 dönüm arazinin Mardin'de ise 7 bin dönüm arazinin yangından etkilendiğini bildirdi. 556 küçükbaş hayvanın telef olduğunu dile getiren Karaloğlu, "İlk etapta AFAD Başkanlığımız Diyarbakır Valiliğimize 3 milyon, Mardin Valiliğimize de 2 milyon lira acil yardım ödeneği sevk etti. Ama hasar ve zarar tespitleri tamamlandıktan sonra vatandaşımızın zararlarını karşılama noktasında da devlet olarak elimizden geleni yapacağız" dedi.

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