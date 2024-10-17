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Cilo Dağı yeniden beyaza büründü

Cilo Dağı yeniden beyaza büründü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 09:30
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin çevresini saran 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı, mevsiminin ikinci kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.
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