07 Ağustos 2024, Çarşamba
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Çılgın davulcu sınır tanımıyor: Şimdi de suyun üzerinde davul çaldı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan çılgın davulcu, sınırları zorlamaya devam ediyor. Denizin dibinde, havada paraşütle ve kayakla davul çalma performanslarıyla bilinen davulcu, şimdi de İstanbul Boğazı'nda deniz bisikleti üzerinde davul çaldı.