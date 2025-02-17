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Çığ riskine karşı nelere dikkat edilmeli? A Haber’de anlattı

Çığ riskine karşı nelere dikkat edilmeli? A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.02.2025 11:33
Cumartesi günü Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kayağa kapalı bölgede çığ düşmüştü. Çığ riskine karşı nelere dikkat edilmeli? Çığ neden ve nasıl oluşur? Kayak merkezlerinde çığ riskine karşı neler yapılıyor? Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Erdal Emeç A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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Çığ riskine karşı nelere dikkat edilmeli? A Haber’de anlattı
Çığ riskine karşı nelere dikkat edilmeli?
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