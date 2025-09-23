23 Eylül 2025, Salı

Çiftçinin kovasından çilek alan sincabın görüntüsü kameraya yansıdı

Giriş: 23.09.2025 16:03
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde, çilek tarlasında ürün toplayan çiftçinin kovasından çilek yiyen sincap, cep telefonu kamerasına yansıdı. Çiftçi Bekir Hurşut, tarlasından çilek topladığı sırada kovaya yaklaşan sincabı fark etti. Sincabın toplanmış çileklerden birini alarak kaçtığını gören Hurşut, bu anları cep telefonuyla kaydetti.Kovadan sık sık çilek almaya gelen sincap ile sohbet eden çiftçinin görüntüsü, izleyenleri gülümsetti.
