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Çiftçi tarlasında buldu! Görenler gözlerine inanamadı

İHA
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Giriş: 12.11.2023 15:58
Sivas'ta çiftçilik yapan Yakup Çoban tarlasının hasadını bitirince denk geldiği şey karşısında hayrete düştü. Görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görenler gözlerine inanamadı.
Çiftçi tarlasında buldu! Gören şoke oldu ÇİFTÇİ TARLASINDA BULDU! GÖREN ŞOKE OLDU

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Tarlasında buldu! Görenler gözlerine inanamadı
Tarlasında buldu! Görenler gözlerine inanamadı
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