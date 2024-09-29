29 Eylül 2024, Pazar
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CHP’nin kedisi “Şero” öldü
20 yıl önce genel merkez binasının inşaatında doğmuştu ve bir daha da oradan ayrılmadı. Yıllar içinde CHP'nin maskotu haline gelen kedi "Şero" ilerleyen yaşına bağlı sağlık sorunları nedeniyle öldü. Şero doğduğu yer olan genel merkezin bahçesine gömüldü. Genel Başkan Özgür Özel de oradaydı.