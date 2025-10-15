CHP bu kez de Malatya’da karıştı! Yumruklu kongreye çevik kuvvet müdahale etti!

15 Ekim 2025, Çarşamba

Giriş: 15.10.2025 14:52
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. Olağan İl Kongresi, konuşmalarla değil, havada uçuşan yumruklarla başladı. Belediye başkanının kürsüdeki sözleri fitili ateşledi, taraflar birbirine girdi. Genel Başkan Yardımcıları ve vekillerin gözü önünde yaşanan rezalete son vermek için salona çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis müdahalesiyle ayrılan tarafların ardından kongre, sanki hiçbir şey olmamış gibi devam etti.
