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Ceviz büyüklüğünde yağan dolu tarım arazilerine zarar verdi
Doğu Karadeniz'de aniden başlayan dolu yağışı etkili oldu. Dolu, fındık bahçelerinde zarara neden oldu. Sivas'ta da şiddetli rüzgar nedeniyle adliye binasının çatısı uçtu o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Trabzon'a fındık büyüklüğünde dolu yağdı yörede uzun bir süre ilk kez bu kadar yoğun bir dolu yağışı gerçekleşti trabzonlular dolu yağışından araçlarını korumak için çaba gösterdi.