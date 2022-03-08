08 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çeşme sular altında: Cadde ve sokaklar göle döndü

Çeşme sular altında: Cadde ve sokaklar göle döndü

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.03.2022 14:13
İzmir'in Çeşme ilçesinde, dakikalar içerisinde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı cadde ve sokakları göle çevirdi. Alaçatı ve Ilıca semtlerinde birçok noktada su baskınları yaşandı. Çeşme Belediyesine tepki gösteren vatandaşlar, "Eski Çeşme'ye hasretiz. Altyapı olmadan görsellik yaparlarsa sonucu bu olur yazık" ifadelerini kullandı.
Çeşme sular altında: Cadde ve sokaklar göle döndü
Çeşme sular altında: Cadde ve sokaklar göle döndü
Alevlerin ortasında hamile kadının yaşam savaşı
Alevlerin ortasında hamile kadının yaşam savaşı
Dolandırıcı emlakçı çetesi çökertildi
Dolandırıcı emlakçı çetesi çökertildi
Küçük çocuk taksiye istifra edince kavga çıktı!
Küçük çocuk taksiye istifra edince kavga çıktı!
Sokak köpeklerinden kaçarken otomobil çarptı
Sokak köpeklerinden kaçarken otomobil çarptı
Tetikçinin sabıkası kabarık çıktı
Tetikçinin sabıkası kabarık çıktı
Sibirya soğukları mı geliyor?
Sibirya soğukları mı geliyor?
Kabe’de bir ilk
Kabe'de bir ilk
İhanete uğrayan Burak Sergen’e bir şok daha
İhanete uğrayan Burak Sergen'e bir şok daha
Aybar kar fırtınası nedir?
Aybar kar fırtınası nedir?
Personeline silah dayayan müdüre ceza
Personeline silah dayayan müdüre ceza
İETT otobüsünün dehşet saçtığı anlar
İETT otobüsünün dehşet saçtığı anlar
Daha Fazla Video Göster