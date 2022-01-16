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Çengelköy'ün 'PALA DAYI'sı

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2022 18:50
Her bir insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. Kiminin hikayesi sessiz sedasız içinde taşıdıklarından oluşurken, kimi de bizlere başarı dolu öyküsüyle örnek oluyor. A Haber ekibi, bu hafta da farklı yerlere gitti ve farklı insan yaşamlarına konuk oldu. Muhabirlerimizden Damla Karasu'nun hikayeleri, Ömer Er ve Engincan Çelik'in görüntüleriyle ekranlarınıza geliyor.
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