Çengelköy’ün ’PALA DAYI’sı

Her bir insan, ayrı bir hikaye barındırıyor. Kiminin hikayesi sessiz sedasız içinde taşıdıklarından oluşurken, kimi de bizlere başarı dolu öyküsüyle örnek oluyor. A Haber ekibi, bu hafta da farklı yerlere gitti ve farklı insan yaşamlarına konuk oldu. Muhabirlerimizden Damla Karasu'nun hikayeleri, Ömer Er ve Engincan Çelik'in görüntüleriyle ekranlarınıza geliyor.