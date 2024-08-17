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Cenaze yolunda feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Cenaze yolunda feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.08.2024 10:23
Kayseri'de refüje çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Araçtakilerin, Konya'da yaşamını yitiren bir yakınlarının cenazesine gitmek için Erzurum'dan yola çıktıkları belirtildi.
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