13 Mayıs 2022, Cuma
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Cem Belevi’nin ihanetiyle dağılan İrem Derici, konserinde gözyaşlarını tutamadı
Kendisi gibi şarkıcı Cem Belevi ile ihanet sebebiyle 2. kez ayrılan İrem Derici, geçen akşam verdiği konserde duygu dolu anlar yaşadı. “Affeder mi aşk bizi?” parçasını söylediği sırada bir erkek hayranının Cem Belevi'yi kastederek "O kaybetti" diye seslendiğini duyan Derici, sahnede gözyaşı döktü.