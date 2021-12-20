Çay nasıl demlenir? Çay demlenirken yıkanmalı mı? İşte lezzetli bir çayın püf noktaları

Çay Türk kültürünün vazgeçilmez bir parçası. Bizim için muhabbetin, misafirperverliğin ve arkadaşlığın işareti. Bu kadar önemli olunca demlenmesi üzerine de tartışmalar ortaya çıkıyor. Bu tartışmaları biz de sokağa sorduk. İşte yanıtlar...

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