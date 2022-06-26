26 Haziran 2022, Pazar
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Canlı yayında kol koparan pazarlık! Kurbanlık fiyatlarında son durum ne?
Son dakika haberi... Kurban pazarları hareketli mi? Kurban alırken nelere dikkat edilmeli? Kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş kaç lira? Küçükbaş hayvan ne kadar? A Haber muhabiri Yüksel Akalan, detayları Erzurum'dan aktardı. Esra Keskin ise İatanbul'daki kurban pazarlarındaki son durumu aktardı.