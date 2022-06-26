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Canlı yayında kol koparan pazarlık! Kurbanlık fiyatlarında son durum ne?

A Haber
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Giriş: 26.06.2022 13:39
Son dakika haberi... Kurban pazarları hareketli mi? Kurban alırken nelere dikkat edilmeli? Kurbanlık fiyatları ne kadar? Büyükbaş kaç lira? Küçükbaş hayvan ne kadar? A Haber muhabiri Yüksel Akalan, detayları Erzurum'dan aktardı. Esra Keskin ise İatanbul'daki kurban pazarlarındaki son durumu aktardı.
Canlı yayında kol koparan pazarlık CANLI YAYINDA KOL KOPARAN PAZARLIK

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Canlı yayında kol koparan pazarlık
Canlı yayında kol koparan pazarlık
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