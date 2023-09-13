Canlı yayında 2 uzaylının cesedi sergilendi! Yemin ederek açıkladılar

ABD Temsilciler Kongresi'nde 3 eski asker ve istihbarat uzmanının yeminli ifadelerinde UFO'ların varlığını dile getirmeleri ve dünya dışı varlıkların dünyaya geldiğini söylemeleri sonrası UFO gündemi daha önemli bir hale geldi. Dünyanın dört bir yanından tanımlanamayan uçan cisimler ve dünya dışı varlıklara dair deliller paylaşılmaya başlanırken, bunlardan en önemli ve belki de en şok edeni, Meksika'da yaşandı.