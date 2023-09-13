13 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Canlı yayında 2 uzaylının cesedi sergilendi! Yemin ederek açıkladılar

Canlı yayında 2 uzaylının cesedi sergilendi! Yemin ederek açıkladılar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.09.2023 13:55
ABD Temsilciler Kongresi'nde 3 eski asker ve istihbarat uzmanının yeminli ifadelerinde UFO'ların varlığını dile getirmeleri ve dünya dışı varlıkların dünyaya geldiğini söylemeleri sonrası UFO gündemi daha önemli bir hale geldi. Dünyanın dört bir yanından tanımlanamayan uçan cisimler ve dünya dışı varlıklara dair deliller paylaşılmaya başlanırken, bunlardan en önemli ve belki de en şok edeni, Meksika'da yaşandı.
Canlı yayında kontrollü yıkım
Canlı yayında kontrollü yıkım
Kamyon şoförü tartıştığı sürücüyü vurdu
Kamyon şoförü tartıştığı sürücüyü vurdu
Eşine çarpan sürücüyü darbetti; o anlar kamerada
Eşine çarpan sürücüyü darbetti; o anlar kamerada
Canlı yayında 2 uzaylının cesedi sergilendi!
Canlı yayında 2 uzaylının cesedi sergilendi!
Millete eziyet ediyorlar!
Millete eziyet ediyorlar!
Trafikte Zombi araç tehlikesi
Trafikte "Zombi araç" tehlikesi
Yedigöller Yediçöllere döndü
Yedigöller "Yediçöller"e döndü
5 ilçeden geçen dereden kirlilik akıyor
5 ilçeden geçen dereden kirlilik akıyor
İstanbul’da en riskli 15 ilçe!
İstanbul'da en riskli 15 ilçe!
Meteoroloji’den 10 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
İşte Sabancı’nın sağlık durumu
İşte Sabancı'nın sağlık durumu
Katolik kiliselerinde istismar vakaları artıyor
Katolik kiliselerinde istismar vakaları artıyor
Daha Fazla Video Göster