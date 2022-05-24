24 Mayıs 2022, Salı
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Çankırı'da feci kaza! İşçileri taşıyan otobüs devrildi
Çankırı’nın Eldivan ilçesinde çorap fabrikası işçilerini taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 3’ü ağır 18 kişi yaralandı.