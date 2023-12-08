08 Aralık 2023, Cuma
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Çankırı'da eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada 1 ölü, 3 yaralı
Olay, salı günü akşam saatlerinde Merkez Abdul Halik Renda Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekanında, aralarında husumet bulunan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirine tabancalarla ateş açtı. Silahlı kavgada İlyas Demirci (36), M.Ç. (44), A.D. (51) ve S.Ş. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İlyas Demirci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı