04 Kasım 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de orman yangını

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.11.2023 16:47
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "Yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef hızla büyüyor. Rüzgar çok şiddetli, önlemeye çalışıyoruz. Sizin aracılığınızla vatandaşlarımızı uyarıyoruz, teyakkuzda olmalarını istiyoruz." dedi. Öte yandan Muğla'nın Yatağan ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan ve lodos etkisiyle büyüyen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ise , ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Çanakkale’de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
Adliye koridorunda kavga!
Adliye koridorunda kavga!
Kadıköy’de ilginç anlar!
Kadıköy'de ilginç anlar!
Çöpte canlı bebek bulundu!
Çöpte canlı bebek bulundu!
İşte El Nino’nun Türkiye’ye geleceği tarih!
İşte El Nino'nun Türkiye'ye geleceği tarih!
Dehşet kamyonu! Cani sürücü firar etti
Dehşet kamyonu! Cani sürücü firar etti
Rital yürekleri parçaladı: Beni bombaladılar
Rital yürekleri parçaladı: Beni bombaladılar
Mecidiyeköy’de ’şüpheli paket’ alarmı
Mecidiyeköy'de 'şüpheli paket' alarmı
Oyuncu Deniz Uğur’dan katil İsrail’e karşı birlik çağrısı
Oyuncu Deniz Uğur’dan katil İsrail’e karşı birlik çağrısı
Gecenin karanlığında ortaya çıktı
Gecenin karanlığında ortaya çıktı
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Lüks araçları Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü
Lüks araçları Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü
Daha Fazla Video Göster