Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, "Yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef hızla büyüyor. Rüzgar çok şiddetli, önlemeye çalışıyoruz. Sizin aracılığınızla vatandaşlarımızı uyarıyoruz, teyakkuzda olmalarını istiyoruz." dedi. Öte yandan Muğla'nın Yatağan ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan ve lodos etkisiyle büyüyen orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ise , ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.