Çanakkale’de okulda akran dehşeti! 14 yaşındaki çocuk beyin kanaması geçirdi

Giriş: 30.09.2025 15:15
Çanakkale'nin Biga ilçesinde akran zorbalığı yaşandı. 14 yaşındaki çocuk sınıf arkadaşı tarafından darbedildi. Aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle beyin kanaması geçiren çocuk yoğun bakıma kaldırıldı.
