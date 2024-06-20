Çanakkale'de bir orman yangını daha! Ezine'de bir köy boşaltıldı | A Haber sıcak bölgede

Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki çöp döküm alanında yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle büyüyüp, ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Öte yandan alevlerin tehdit ettiği Ezine'ye bağlı Kiremitoba köyü boşaltıldı. A Haber muhabiri Vedat Sezer sıcak bölgeden son durumu aktardı. Sezer açıklamalarında "Alevler bölgedeki yaşamı da tehdit eden cinste ve çevre illerden destek istendi" dedi. İşte detaylar...

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