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Çanakkale'de araçtaki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

A Haber
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Giriş: 28.01.2021 13:52
Güncelleme:28.01.2021 15:01
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, baraja düşen araçtaki iki kişiden birinin cansız bedeni bulundu. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, baraja düşen araçtaki iki kişiden birinin cansız bedeni bulundu. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kırca köyündeki Rüzgar Enerjisi Santrali'ne gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu (40) ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek'i (50) arama kurtarma çalışmaları bu sabah yeniden başlamıştı. Suya kapılanlardan Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine saat 10.45 sıralarında ulaşıldı.

Son dakika: Araç baraja düştü iddiası! Ayvacık Barajında aranıyor SON DAKİKA: "ARAÇ BARAJA DÜŞTÜ" İDDİASI! AYVACIK BARAJI'NDA ARANIYOR

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