09 Ağustos 2022, Salı
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Cam tabuttaki kız! Görenler yaşadığını sanıyor ama gerçek çok başka
İspanyol Gribi sebebiyle 100 yıl önce öldüğü tahmin edilen cam tabuttaki kız görenleri ürkütüyor. Mumyalanmış küçük kız Rosalia Lombardo'nun cesedi ile ilgili şoke eden iddialar ortaya atıldı. Dünyada uyuyan güzel olarak tanınan ve gözlerini açıp kapayan mumyanın sırrı herkesçe merak konusu oldu. Peki bu sır neydi?