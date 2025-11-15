15 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2025 19:00
Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı bir inşaatta çalışan 45 yaşındaki Kubbettin Kaya, inşaatın 4. katından dengesini kaybederek boşluğa düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken Kubbettin Kaya'nın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Batman’da yağmur alarmı
Batman’da yağmur alarmı
Siverek’te çok sayıda silah ele geçirildi
Siverek'te çok sayıda silah ele geçirildi
Filistin’e destek etkinliği yoğun ilgi gördü
Filistin’e destek etkinliği yoğun ilgi gördü
Diyarbakır’da içecek hırsızlığı kamerada
Diyarbakır’da içecek hırsızlığı kamerada
Karganın Türk bayrağı inadı
Karganın Türk bayrağı inadı
Şırnak’ta bir kişi, tartıştığı şahsı baltayla öldürdü
Şırnak’ta bir kişi, tartıştığı şahsı baltayla öldürdü
Polis aracının çarptığı Ömer’in kaza görüntüleri ortaya çıktı
Polis aracının çarptığı Ömer’in kaza görüntüleri ortaya çıktı
Malatya’da 13 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu
Malatya'da 13 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu
Soba satıcıları havaların iyice soğumasını bekliyor
Soba satıcıları havaların iyice soğumasını bekliyor
A Haber oteldeki incelemelerin sonuçlarına ulaştı!
A Haber oteldeki incelemelerin sonuçlarına ulaştı!
Hava soğudu balık tezgahları hamsi ile doldu
Hava soğudu balık tezgahları hamsi ile doldu
Daha Fazla Video Göster