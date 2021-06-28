28 Haziran 2021, Pazartesi
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Çalıların arasında terk edilmiş Bugatti buldu! Restore ettiği arabanın son hali hayran bıraktı
YouTube'da Restoration T - D adlı kanalında restorasyon videoları paylaşan kişi son yaptığıyla herkesi şaşırttı. Çalıların arasında terk edilmiş halde akülü Bugatti bulan kişi arabayı eve götürerek restore etti. O anları saniye saniye kaydetti.