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Çalıların arasında terk edilmiş Bugatti buldu! Restore ettiği arabanın son hali hayran bıraktı

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Giriş: 28.06.2021 15:35
YouTube'da Restoration T - D adlı kanalında restorasyon videoları paylaşan kişi son yaptığıyla herkesi şaşırttı. Çalıların arasında terk edilmiş halde akülü Bugatti bulan kişi arabayı eve götürerek restore etti. O anları saniye saniye kaydetti.
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