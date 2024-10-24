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Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 21:51
İstanbul Eyüpsultan'da iddiaya göre çakmakla oynayan bir kız çocuğu evi yaktı. Alevlere teslim olan gecekondu, uzun süren uğraşlar sonucu söndürüldü.
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Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı
Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı
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