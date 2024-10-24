Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

İstanbul Eyüpsultan'da iddiaya göre çakmakla oynayan bir kız çocuğu evi yaktı. Alevlere teslim olan gecekondu, uzun süren uğraşlar sonucu söndürüldü.

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