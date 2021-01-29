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Buzağı görenleri hayrete düşürdü! Annesi sandığı koyundan süt emiyor

İHA
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Giriş: 29.01.2021 11:23
Güncelleme:29.01.2021 13:05
Son dakika haberi... Kocaeli’nde hastalığı nedeniyle ayrı bölüme alınan buzağı, annesi yerine koyduğu koyundan süt emmeye başlayınca sahibini şaşırttı. İçtiği koyun sütünün de etkisiyle iyileşen buzağı, görenleri şaşırtıyor.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan süt üretim tesisindeki yavru buzağı, hastalığı sonrasında annesinden ayrı yere alınınca koyunu annesi yerine koydu. Kandıra'da bir süt üretim tesisinde yeni doğan ve 1 haftalıkken hastalanan buzağı, hastalanınca sahibi Orçun Maviş tarafından annesinden ayı bir alana alındı. Bir süredir annesinden ayrı kalan buzağı, annesi yerine koyduğu koyundan süt emmeye başlayınca sahibini önce şaşırttı daha sonra da gülümsetti. Bir süredir kendisini sahiplenen koyunun sütü ile beslenen bir haftalık buzağı, emdiği sütün de etkisiyle iyileşmeye başladı.

Buzağı görenleri hayrete düşürdü! Annesi sandığı koyundan süt emiyor BUZAĞI GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ! ANNESİ SANDIĞI KOYUNDAN SÜT EMİYOR

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