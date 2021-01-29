Buzağı görenleri hayrete düşürdü! Annesi sandığı koyundan süt emiyor

"BİR GÜN BİR BAKTIK ÇIKMIŞ BU BÖLMEDEN KOYUNU EMİYOR"

Buzağının koyunu emmesini hayretle karşıladıklarını söyleyen süt üretim tesisi sahibi Orçun Maviş, "Burada büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. Jersey ırkı ineklerimiz ve lakun koyunlarımız var. Buzağı normalde biraz rahatsızlık geçirmişti onu ayrı bir bölmeye koyduk. Bir gün bir baktık çıkmış bu bölmeden koyunu emiyor, biz de şaşırdık buna. Belki çok doğru bir uygulama olmasa da bizim de hoşumuza gitti bıraktık" dedi.

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