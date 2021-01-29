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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Buzağı görenleri hayrete düşürdü! Annesi sandığı koyundan süt emiyor Buzağı görenleri hayrete düşürdü! Annesi sandığı koyundan süt emiyor
Son dakika haberi... Kocaeli'nde hastalığı nedeniyle ayrı bölüme alınan buzağı, annesi yerine koyduğu koyundan süt emmeye başlayınca sahibini şaşırttı. İçtiği koyun sütünün de etkisiyle iyileşen buzağı, görenleri şaşırtıyor.
Giriş Tarihi: 29.01.2021 13:01 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 13:06
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan süt üretim tesisindeki yavru buzağı, hastalığı sonrasında annesinden ayrı yere alınınca koyunu annesi yerine koydu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kandıra'da bir süt üretim tesisinde yeni doğan ve 1 haftalıkken hastalanan buzağı, hastalanınca sahibi Orçun Maviş tarafından annesinden ayı bir alana alındı.
Bir süredir annesinden ayrı kalan buzağı, annesi yerine koyduğu koyundan süt emmeye başlayınca sahibini önce şaşırttı daha sonra da gülümsetti. Bir süredir kendisini sahiplenen koyunun sütü ile beslenen bir haftalık buzağı, emdiği sütün de etkisiyle iyileşmeye başladı.
"BİR GÜN BİR BAKTIK ÇIKMIŞ BU BÖLMEDEN KOYUNU EMİYOR" Buzağının koyunu emmesini hayretle karşıladıklarını söyleyen süt üretim tesisi sahibi Orçun Maviş, "Burada büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapıyoruz. Jersey ırkı ineklerimiz ve lakun koyunlarımız var. Buzağı normalde biraz rahatsızlık geçirmişti onu ayrı bir bölmeye koyduk. Bir gün bir baktık çıkmış bu bölmeden koyunu emiyor, biz de şaşırdık buna. Belki çok doğru bir uygulama olmasa da bizim de hoşumuza gitti bıraktık" dedi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
İlçeye bağlı Sarısakal Mahallesi'nde hayvancılık yapan Sarısakal Muhtarı Remzi Siner'e ait keçi, 8 bacaklı, çift boyunlu oğlak doğurdu.