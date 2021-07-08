08 Temmuz 2021, Perşembe
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Büyükşen çifti cinayeti çözüldü mü? Metin - Necla Büyükşen cinayetinde son durum
3 yılın ardından ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Metin - Necla Büyükşen cinayeti tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Büyükşen çiftinin en küçük oğlu Osman Büyükşen ailesinin katilini bulmak için Müge Anlı'ya başvururken, çiftin kızı Büşra, büyük oğlu Uğur ve gelinleri Betül ise şüpheliler arasında yer alıyor. Peki, Necla ve Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü, ne oldu? Soruşrumadaki detayları A Haber muhabiri İbrahim Doğan aktardı.