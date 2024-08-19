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Bursa’da orman yangını korkuttu!

Bursa’da orman yangını korkuttu!

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 23:36
Bursa’nın Kestel ilçesi Gölbaşı mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar sonrası harekete Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip karadan müdahale etti. Hızla başlayan müdahale yangının daha fazla yayılmasını engelledi. Söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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