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Bursa'da meydan muharebesini aratmayan kavga

Bursa'da meydan muharebesini aratmayan kavga

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 10:41
Bursa'da aralarında husumet bulunan iki grubun kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi. Kavgada tekmeler, yumruklar ve sandalyeler havada uçuştu.
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