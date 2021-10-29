29 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa’da eşya taşıyan bir kamyonetin arkasında koltuğa oturan vatandaş, hayatını tehlikeye attı

Bursa’da eşya taşıyan bir kamyonetin arkasında koltuğa oturan vatandaş, hayatını tehlikeye attı

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2021 13:03
Bursa’da eşya taşıyan bir kamyonetin arkasında koltuğa oturan vatandaş, hayatını tehlikeye attı. Bu anlar bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasasında eşya yüklü bir kamyonetin arkasında koltuğa oturan vatandaş, yürekleri ağza getirdi. Muhtemel bir faciaya davetiye çıkaran vatandaşın rahatlığı "pes" dedirtti. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
On binlerce kişiye ekmek kapısı oldu!
On binlerce kişiye ekmek kapısı oldu!
Bursa’da ’güvenli taşımacılık’
Bursa’da 'güvenli taşımacılık'
Bacası var dumanı yok!
Bacası var dumanı yok!
2 kişiyi öldürdü: İstesem hepsini öldürürdüm
2 kişiyi öldürdü: İstesem hepsini öldürürdüm
Ev alacaklar dikkat: İki müteahhitlerin pes dedirten oyunu
Ev alacaklar dikkat: İki müteahhitlerin pes dedirten oyunu
Dev hortum önüne geleni yuttu!
Dev hortum önüne geleni yuttu!
AKM’nin dünü bugünü
AKM’nin dünü bugünü
Tuzla’daki feci kaza kamerada
Tuzla’daki feci kaza kamerada
Kuyumcu çalışanını öldürdü, altınları alarak kaçtı! Dehşet anları kamerada
Kuyumcu çalışanını öldürdü, altınları alarak kaçtı! Dehşet anları kamerada
Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. yılı
Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. yılı
Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü
Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü
O şart değişiyor! Getiren balıkçıya 5 TL
O şart değişiyor! Getiren balıkçıya 5 TL
Daha Fazla Video Göster