Burdur'da arıtma tesisi inşaatında düştüğü yerde mahsur kalan işçi, vincin ucuna bağlanan sepet ile kurtarıldı

Burdur'da göl kenarında devam eden arıtma tesisleri inşaatında bir işçi yaklaşık 6 metreden zemine düştü.

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İşçiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri, dört tarafı beton duvarla çevrili ve inişi olmayan yere inemedi. AFAD ekiplerinden destek istendi. İnşaatta yükleme ve boşaltma çalışması yapan büyük vinç, olay yerine getirildi. Sağlık ekipleri, vinçin ucuna bağlanan sepet ile 35 yaşındaki Mehmet Efeoğlu'nun yanına ulaştı. Yaralı işçi vinç yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi daha sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.