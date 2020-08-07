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Bulgaristan'ın Türkiye sınırında orman yangını | Son durumu A Haber muhabiri canlı yayında aktardı

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Giriş: 07.08.2020 21:00
Güncelleme:07.08.2020 21:01
Bulgaristan'ın Türkiye sınırında orman yangını çıktı. Edirne'de itfaiye ekipleri yangının Türkiye'ye sıçramaması için teyakkuz haline geçti ve önlemler aldı. Bölgede yaşanan sıcak gelişmeleri A Haber muhabiri Ogün Kurkan canlı yayında aktardı.

Bulgaristan'daki orman yangınları nedeniyle 4 ilçede felaket durumu ilan edildi.

Bulgaristan'da çıkan orman yangınları nedeni ile Haskovo, Dimitrovgrad, Harmanlı ve Toplovgrad ilçelerinde felaket durumu ilan edildi. Yetkililer, dört ayrı yerde çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak amacıyla ordu birliklerinden yardım istedi. Komşu illerden de çok sayıda itfaiye ekibi Haskovo bölgesine gönderilirken, çıkan yangınların yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipler müdahaleye devam ediyor.



KAPIKULE'YE BAĞLANAN MERİÇ OTOBANI KAPATILDI
Bulgaristan'dan Kapıkule Sınır Kapısı'na bağlanan Meriç Otobanı'nın Harmanlı-Lyubimetz kısmı yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle trafik çift yönlü durduruldu. Çıkan duman nedeniyle otobanda görüş mesafesinin sıfıra düştüğünü belirten bölge valisi, bu nedenle yolu trafiğe kapattıklarını kaydetti.

Öte yandan Elhovo şehri yakınlarında çıkan bir başka orman yangınını kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekipleri, alevlerin Türkiye sınırına sıçramaması için çalışma başlatıldı.

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