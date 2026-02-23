Buca'da bitmeyen çöp krizi!

İzmir Buca'da çöp krizi sürüyor. Bakanlığın belediyeye 3 kez ceza kestiği öğrenilirken, çöplerin kaçak olduğu belirtilen bir şantiye alanına dökülmeye devam ettiği belirtildi. A Haber muhabiri Tayfun Er detayları aktardı.