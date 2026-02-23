Türkiye bu kazayı konuşuyor: Sürücüsüz araç nasıl vites değiştirdi? Uzman isimden A Haber’de çarpıcı yorum

Kağıthane’de film sahnelerini aratmayan bir kaza yaşandı. Geri manevra yapmak isteyen sürücü aracından düşerek otomobilinin altında kaldı. Sürücüsüz araç kısa süre sonra yeniden hareket ederek talihsiz adama bir kez daha çarptı. Akıllara durgunluk veren o kazayı A Haber’de analiz eden İleri Sürüş Uzmanı Mert İntepe, “Geri vitesteki araç, çarpmanın etkisiyle 'Drive' yani ileri sürüş pozisyonuna geçip tekrar hareket etmiş. Bu milyonda bir olacak bir olaydır” dedi.