Bu sesler tüyler ürpertti! İşte insan kulağının duyabildiği ilk örümcek müziği

ABD'de organik kimya alanında faaliyet gösteren bir araştırmacı, bilim kurgu filmlerini aratmayan bir çalışmaya imza attı. Örümceklerin ördüğü ağların titreşimlerini notalara dönüştüren bilim insanı, insan kulağının duyabileceği ilk 'örümcek müziği'ni yaptı. Eklem bacaklıların kendi türleri ile titreşimler sayesinde haberleştiğini hatırlatan uzmanlar bu seslerin anlamının çözülmesi halinde insanların örümceklerle temel seviyede iletişim kurabileceği görüşünde.

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